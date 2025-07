Donnarumma, il gesto da campione di Musiala: cos’è successo dopo l’infortunio

Nel corso della semifinale del Mondiale per Club 2025 tra Bayern Monaco e Psg, un’uscita di Gianluigi Donnarumma ha provocato un trauma serio a Jamal Musiala, costretto a uscire in lacrime per un gravissimo infortunio alla caviglia. L’episodio ha acceso feroci polemiche e alimentato pesanti critiche nei confronti del portiere italiano, subito messo all’indice da una parte del mondo sportivo.

Musiala rompe il silenzio dopo l’infortunio: "Nessuna colpa, nel calcio può succedere" https://t.co/op5f2muuwx — informazione sport (@infoitsport) July 9, 2025

Ma a gettare acqua sul fuoco, con eleganza e maturità sorprendenti, è stato lo stesso Musiala, che ha voluto rompere il silenzio con un messaggio distensivo sui social.

Attraverso un video pubblicato su Instagram, il giovane talento tedesco ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni e, soprattutto, ha preso pubblicamente le difese di Donnarumma: “Non c’è nessuno da incolpare. Sono situazioni che accadono nel calcio. L’operazione è andata bene, mi sento in buone mani e userò questo tempo per recuperare forza ed energia”.

Poi un pensiero ai tifosi: “Grazie di cuore per il supporto, significa moltissimo per me. È bello vedere come il mondo del calcio si unisca in momenti come questi”. Un gesto non scontato, che ha commosso anche lo spogliatoio parigino, sconvolto per quanto accaduto in campo. (continua dopo la foto)

Il report medico ufficiale parla di frattura del perone e di lesioni multiple ai legamenti della caviglia sinistra. L’intervento è stato effettuato a Murnau, in Baviera, e ha avuto esito positivo. I tempi di recupero saranno lunghi: per rivedere Musiala in campo si dovrà probabilmente attendere la primavera del 2026, con una tabella di rientro che si aggira tra i cinque e i sei mesi.

Nel frattempo, il suo messaggio ha già segnato un punto importante fuori dal campo, dove ancora una volta la grandezza di un campione si misura anche nelle parole.

