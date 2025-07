Ancelotti condannato: si chiude il processo in Spagna, la decisione dei giudici

Carlo Ancelotti è stato condannato per evasione fiscale in Spagna. La vicenda risale al 2014, periodo in cui l’attuale allenatore della Nazionale brasiliana sedeva sulla panchina del Real Madrid. Ora dopo un lungo procedimento i giudici hanno preso la loro decisione, che avrebbe potuto essere più pesante.

Ancelotti condannato a un anno di carcere (pena sospesa) per #frode fiscale in Spagna. Maxi multa da quasi 400mila euro https://t.co/51AOh7OlB0 — Il Messaggero – Sport (@MessaggeroSport) July 9, 2025

Il provvedimento arriva dalla Sezione 30 del Tribunale provinciale di Madrid, che ha ritenuto l’allenatore colpevole per una frode da quasi 400 mila euro legata a diritti d’immagine non dichiarati correttamente. La condanna è di un anno di carcere, ma la pena non prevede la detenzione, poiché Ancelotti non ha precedenti penali.

L’indagine della Procura aveva inizialmente ipotizzato una frode complessiva di oltre 1 milione di euro, distribuita tra i periodi fiscali 2014 e 2015. Per quest’ultimo anno, il tecnico è stato assolto, mentre per il 2014 è arrivata la condanna, accompagnata da una sanzione pecuniaria di 386.361 euro.

I giudici, che avevano ricevuto una richiesta di quattro anni di reclusione, hanno tenuto conto del completo risarcimento del danno effettuato da Ancelotti entro dicembre 2021 e dell’atteggiamento collaborativo durante il processo.

Nel corso del dibattimento, tenutosi tra il 2 e il 3 aprile, Ancelotti ha negato qualsiasi intento di evasione, spiegando di aver agito sulla base dei consigli ricevuti sia dal club che dai propri consulenti fiscali. I suoi legali avevano chiesto l’assoluzione, ma in subordine hanno ottenuto che fossero applicate attenuanti decisive nel contenere la pena.

Il caso si chiude dunque senza conseguenze penali per il tecnico italiano, che nel frattempo ha già intrapreso la sua nuova avventura alla guida del Brasile. Per Ancelotti, un’ombra superata anche grazie al completo pagamento del debito nei confronti del fisco spagnolo.

