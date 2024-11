L’avvocata divorzista che segue Chiara Ferragni nella separazione da Fedez si chiama Daniela Missaglia. La professionista ha seguito i divorzi di diversi vip, come Gigi Buffon o Nina Moric. La donna, in una recente intervista, ha commentato le parole di Fedez nei suoi confronti nel dissing con Tony Effe e la situazione con Chiara Ferragni. Cosa ha rivelato? (Continua dopo le foto)

Daniela Missaglia commenta la citazione di Fedez in “Allucinazione Collettiva”

L’avvocata di Chiara Ferragni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha commentato il fatto che Fedez l’abbia citata nella sua canzone “Allucinazione Collettiva”. “Dì al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio. Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio”, dice Fedez nel brano. Cosa ha detto Daniela Missaglia a proposito di ciò? “Credo di essere io l’avvocato di cui parla nel brano. Triste portare in pubblico fatti che dovrebbero rimanere riservati. Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto triste e scorretto. Al riguardo ho mantenuto fino ad oggi un estremo riserbo e continuerò a farlo”, ha detto la professionista, esprimendo la sua amarezza per la questione. Daniela Massiglia ha parlato poi di Chiara Ferragni e dei figli. (Continua dopo le foto)

Divorzio Ferragnez, parla l’avvocata di Chiara: cosa ha rivelato

Cosa ha detto l’avvocata sulla sua assistita? “In Chiara ho trovato una persona semplice ed educata, con domande pratiche a cui voleva dare una risposta. Aveva bisogno di molti consigli, soprattutto per tutelare i figli piccoli e ho costruito con lei un rapporto di fiducia”, le sue parole. Daniela Missaglia poi ha parlato del fatto che Leone e Vittoria non sono più comparsi sui profili Instagram di Chiara Ferragni e Fedez. “Sulla questione si è subito raggiunto un accordo. Personalmente sposo la linea del Garante della privacy di non esporre i minori. Vero è che se dal concepimento fino alla separazione si è condiviso con il marito la scelta di pubblicare l’immagine dei figli, il cambio di impostazione mi pare tardivo e strumentale”, ha detto. Daniela Missiglia ha seguito diversi divorzi di vip e ha ammesso che uno tra i tanti è stato molto complesso.

