Devastante schianto frontale, l’impatto è violentissimo: ci sono morti

Nel pomeriggio di ieri 22 aprile, un devastante incidente ha coinvolto un camion e una vettura. Non è ancora chiaro il motivo che ha portato allo schianto dei due mezzi, ma l’impatto è stato fatale per gli uomini a bordo dell’auto. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Devastante schianto frontale, l’impatto è violentissimo

Intorno alle 16:15 di ieri, un’auto Dacia e un mezzo pesante Iveco 75, si sono scontrati sulla provinciale 41 a Matera, al confine tra Basilicata e Puglia, all’altezza dello stabilimento di Jesce della Mermec-Ferrosud. Due uomini erano a bordo di un’automobile che, per cause imprecisate, si è scontrata con un autocarro: sono morti all’istante. Sul posto operano i Vigili del fuoco e la Polizia locale per chiarire la dinamica dell’incidente e per recuperare le carcasse dei mezzi sono intervenuti i mezzi di soccorso GLF service. (continua dopo la foto)

Le persone coinvolte

Morti sul colpo i due uomini di 46 e 48 anni che erano a bordo dell’auto. Entrambi erano originari di Pulsano e Palagianello, in Puglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, anche con un’eliambulanza. Il conducente del tir è stato accompagnato all’ospedale “Madonna delle Grazie” dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi.

Ogni giorno sulle strade italiane muoiono circa 7/8 persone. Una condizione inaccettabile e al quale bisogna trovare immediatamente una soluzione per la messa in sicurezza degli automobilisti.