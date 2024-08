De Rossi conferenza stampa prima di Juventus-Roma. Il tecnico romano ha definito il match in programma domani alle 20:45 allo Stadium “una partita molto impegnativa”. Ha ribadito poi il piacere di incontrare il suo vecchio amico Thiago Motta in panchina: “Thiago è un caro amico e mi fa sempre piacere rivederlo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore con il suo tocco magico. La sua squadra gioca magnificamente e merita i risultati che sta ottenendo in una grande squadra costruita per vincere il campionato.”

De Rossi è consapevole della difficoltà della partita di domani sera: “La Juventus ha iniziato bene e ha effettuato un mercato importante e costoso. Con Thiago in panchina, la loro formazione può sempre sorprenderci, ma siamo fiduciosi di poter fare una buona prestazione anche a Torino.”

Sul fronte del mercato, De Rossi si è detto più che soddisfatto: “Paradossalmente, credo che abbiamo fatto un mercato migliore dell’Inter, nonostante loro avessero bisogno solo di ritocchi. La nostra Roma ha preso una direzione positiva con una collaborazione efficace. L’obiettivo è quello di avere una squadra forte, che possiamo continuare a migliorare nel tempo con poche sessioni di mercato.”