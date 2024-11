De Laurentiis prima di Inter-Napoli: “Pensare oggi allo scudetto è un atto di presunzione che dobbiamo evitare”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato alla vigilia del big match della Serie A tra Inter e Napoli in programma domenica sera. Il n°1 dei partenopei ha inviato un messaggio chiaro ai tifosi del Napoli per definire gli obiettivi stagionali: il presidente ha ricordato che il percorso di “ricostruzione” richiede pazienza e stabilità, e non dev’essere confuso con l’ossessione per lo scudetto.

Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo 'ricostruire', da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso: — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 8, 2024

Prima di partire per Los Angeles, De Laurentiis ha pubblicato su X una serie di post per spiegare la sua visione: “Rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Ricostruire significa gettare basi solide per un futuro duraturo nei risultati, come è stato per 14 anni di fila”. Ha poi sottolineato che puntare subito al titolo potrebbe essere “un errore ingannevole” e che l’obiettivo concreto è il ritorno in Europa.

De Laurentiis ha anche evidenziato l’importanza del sostegno dei tifosi: “Il Napoli è la bandiera di una città che sta vivendo una fase straordinaria di Rinascimento”. Riconoscendo la forza delle rivali, ha chiesto ai sostenitori di godersi l’inizio della stagione, senza pressioni irrealistiche: “Mai dire mai… Forza Napoli Sempre e a presto!”.

