Grande prestazione di Charles De Ketelaere che, subentrato nella sfida contro la Salernitana, ribalta la gara anche grazie alle sue giocate permettendo all’Atalanta di vincere 4-1 contro i campani.

Una piccola, grande soddisfazione per CDK che nel post-partita ai microfoni di DAZN ha anche mandato indirettamente una frecciatina al Milan, suo ex club: “Questa posizione (seconda punta, “falso nove” ndr) mi dà più forza” ha affermato il fantasista belga.

Le cose sono cambiate per De Ketelaere

“Mi sento molto a mio agio nel ruolo scelto da Gasperini? Sì è vero, anche se penso che la posizione attuale mi dia più forza di poter giocare”. Un ruolo, quello di prima o seconda punta, che al Milan De Ketelaere non ha mai rivestito essendo stato acquistato da Maldini e Massara come sostituto di Brahim Diaz nel ruolo di trequartista, un fraintendimento tattico che non gli ha permesso di emergere come sta facendo ora a Bergamo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’attaccante colombiano dell’Atalanta #09 Luis Muriel (R) festeggia con il centrocampista belga dell’Atalanta #17 Charles De Ketelaere dopo aver segnato il gol iniziale dello 0-1 durante la partita di calcio del Gruppo D di UEFA Europa League tra Rakow Czestochowa e Atalanta BC a Sosnowiec, in Polonia, il 14 dicembre 2023. (Foto di MACIEK SKOWRONEK / AFP) (Foto di MACIEK SKOWRONEK/AFP via Getty Images)

“Io non sono un giocatore che può correre 12 km ma posso fare molta intensità e in questa posizione riesco a fare più questo e quindi mi sento anche più forte nell’azione che faccio” ha concluso De Ketelaere ai microfoni di Dazn dopo il match vinto dalla sua Atalanta contro la Salernitana.