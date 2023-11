Charles De Ketelaere è uno dei giovani calciatori più promettenti del panorama europeo. Il centrocampista o attaccante belga, classe 2001, si è trasferito quest’estate in prestito oneroso con diritto di riscatto all’Atalanta dal Milan per una cifra potenziale di 29 milioni di euro.

De Ketelaere ha iniziato la sua carriera nel Club Bruges, dove ha esordito in prima squadra nel 2019 e ha vinto due campionati consecutivi. Nel 2020 ha debuttato anche in nazionale maggiore, con cui ha partecipato agli Europei 2021 e alla Nations League 2022-2023. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

De Ketelaere esulta per il gol siglato in Europa League tra Atalanta e Rakow

La passione di CDK per Rihanna

Ma oltre al calcio, De Ketelaere ha un’altra grande passione: la musica. In particolare, il giovane talento è un fan sfegatato di Rihanna, la popstar barbadiana che ha venduto oltre 60 milioni di album e 215 milioni di tracce digitali nel mondo.

De Ketelaere non si limita ad ascoltare le canzoni di Rihanna, ma le canta anche a squarciagola. Lo ha dimostrato durante una cena di squadra dell’Atalanta, quando ha preso il microfono e ha intonato il ritornello di Diamonds, uno dei maggiori successi della cantante. Il video della performance di De Ketelaere è diventato virale sui social network, dove molti utenti hanno apprezzato la sua simpatia e il suo coraggio. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

De Ketelaere ha così dimostrato di avere non solo talento, ma anche personalità e spirito di gruppo. Qualità che gli saranno utili per affermarsi nell’Atalanta e nel calcio italiano. E chissà che un giorno non possa realizzare il suo sogno di duettare con Rihanna.