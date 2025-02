Daniele scomparso nel nulla: poco fa la drammatica notizia

Daniele è scomparso da Pomezia, in provincia di Roma, mercoledì 12 febbraio 2025. Preoccupati nel non vederlo rientrare, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e sono partite le ricerche che si sono concluse nel peggiore dei modi nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio 2025. Cos’è successo a Daniele? (Continua dopo le foto)

La scomparsa di Daniele Penna

Secondo quanto ricostruito, il 44enne è uscito di casa intorno alle ore 12 di mercoledì 12 febbraio e non è più rientrato. L’uomo si era allontanato con la sua Fiat Punto grigia targata CG773BZ. I famigliari di Daniele Penna hanno lanciato un appello, affinché chiunque potesse aiutare a trovare l’uomo scomparso. “Aiutateci a ritrovare Daniele, siamo preoccupati, non sappiamo perché si sia allontanato. Daniele dicci dove sei, torna a casa, ti vogliamo bene”, le parole dei familiari preoccupati. Quindi è scattata la denuncia alle forze dell’ordine, che lo hanno cercato tra Pomezia e Comuni limitrofi e lungo il litorale Sud di Roma. Daniele Penna sembrava essere scomparso nel nulla, fino a ieri. (Continua dopo le foto)

Daniele Penna trovato morto nella sua auto al centro commerciale di Pomezia

Daniele Penna è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio, al centro commerciale Sedici Pini, in via del Mare, tra Pomezia e Torvaianica. A fare la macabra scoperta una guardia giurata, che ha visto un uomo, esanime, all’interno di una Fiat Punto grigia nel parcheggio sotterraneo. La guardia ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte diverse pattuglie dei carabinieri e il personale sanitario, che non ha potuto fare niente se non constatare il decesso dell’uomo. I rilievi hanno permesso di identificare il corpo. Cos’è successo a Daniele Penna?

