“Da star della musica a clochard”: il dramma della famosa cantante

Rania Zeriri, da star della musica a clochard: cos’è successo

La famosa cantante olandese Rania Zeriri è diventata una clochard. La 39enne, dopo aver perso la madre, come riportato da Libero, non ha più una casa. La sindaca di Avellino, Laura Nargi, si sta impegnando al fine di mobilitare l’azienda sanitaria locale per soccorrerla. Alle pagine del Corriere della Sera ha detto: “Non siamo rimasti indifferenti di fronte a questa emergenza importante una risposta tempestiva e coordinata”. D’altronde l’obiettivo principale dell’amministrazione “è sempre stato quello di offrire a Rania una via d’uscita dalla sua condizione di precarietà, coinvolgendo tutti gli enti preposti per costruire un percorso di recupero e reinserimento nella comunità”. Però la giovane sembra non volere aiuti.

