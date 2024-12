Crolla balcone durante la gita scolastica: ci sono feriti gravi

Un tragico incidente si è verificato oggi, durante una gita scolastica a Villa Rivani Farolfi, situata a Ro, frazione del Comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara. Poco dopo che un gruppo di studenti di una scuola media si era affacciato sul balcone di un edificio, la struttura ha ceduto improvvisamente, precipitando nel vuoto e travolgendo due adulti: un insegnante e una guida turistica. Fortunatamente, nessuno degli studenti è rimasto ferito, ma la scena è stata drammatica e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Crolla balcone durante la gita scolastica

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina 9 dicembre, mentre la scolaresca, composta da ragazzi delle scuole medie, si trovava in visita alla villa, un antico edificio noto per il suo valore storico e architettonico. Secondo le ricostruzioni, i ragazzi si erano appena affacciati dal balcone quando la struttura ha ceduto senza preavviso. Per fortuna, i giovani studenti sono riusciti a fare in tempo a rientrare all’interno della villa, evitando di trovarsi nel punto di impatto del crollo.

Tuttavia, il balcone ha portato con sé due adulti che si trovavano nei pressi della balaustra al momento del disastro: l’insegnante accompagnatore e la guida turistica, che stavano illustrando agli studenti la storia del luogo. I due adulti sono precipitati per circa cinque metri, tra calcinacci e detriti, rimanendo gravemente feriti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva