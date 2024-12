“Costa troppo”: Addio all’ora legale, perché ora può accadere e dove

Il passaggio all’ora legale continua a dividere: da un lato i benefici sul risparmio energetico, dall’altro le critiche per gli effetti sul sonno e sulla salute. Una tradizione sempre più discussa, ma ancora in vigore. Eppure qualcosa potrebbe cambiare: con l’arrivo di un nuovo presidente qualcuno dirà presto addio all’ora legale.

Addio all’ora legale

Il presidente eletto, Donald Trump, ha dichiarato che, quando tornerà al potere il 20 gennaio, il suo partito lavorerà per “eliminare l’ora legale” negli Stati Uniti, per evitare cambi di orario due volte l’anno. “L’ora legale è impraticabile e molto costosa per il nostro Paese“, ha dichiarato il presidente eletto sulla sua piattaforma Truth Social. Elon Musk, il miliardario recentemente scelto da Donald Trump per guidare una commissione incaricata di ridurre la spesa pubblica, aveva commentato su X, il suo social network, un sondaggio di fine novembre che mostrava che oltre l’80% degli elettori voleva abolire l’ora legale. Musk ha scritto: “Sembra che la gente voglia eliminare i fastidiosi cambi d’orario“. Tuttavia, la volontà di Trump di eliminare l’ora legale sembra in contrasto con la posizione prevalente nel Partito Repubblicano.

Nel 2022, infatti, il partito aveva proposto una legge per rendere l’ora legale permanente, una proposta che, pur essendo stata approvata all’unanimità al Senato, non è passata alla Camera dei Rappresentanti. La misura avrebbe eliminato i cambi d’orario, ma avrebbe portato a albe molto tarde durante l’inverno in alcuni Stati. Il senatore Marco Rubio, che ha presentato la legge e ora è candidato da Trump per diventare il prossimo segretario di Stato, aveva definito il cambio dell’ora un concetto obsoleto, che causa frustrazione e confusione. Rubio aveva anche collegato il cambio dell’orario a un aumento degli “attacchi di cuore e incidenti stradali”, sostenendo che l’adozione dell’ora legale permanente avrebbe avuto effetti positivi sull’economia. Originariamente, il cambiamento d’orario era stato introdotto per sincronizzare le ore di attività con la luce solare, riducendo così l’uso dell’illuminazione artificiale.

