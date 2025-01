Cos’è l’amiloidosi, la malattia di cui soffriva Oliviero Toscani: i sintomi comuni

Nella giornata di oggi, 13 Gennaio 2025, è morto Oliviero Toscani. La notizia della sua scomparsa è stata data direttamente dalla famiglia dell’artista attraverso un post su Instagram. Il noto fotografo italiano aveva 82 anni e da tempo combatteva contro una rara malattia, l’amiloidosi. Scopriamo insieme che cos’è e i sintomi comuni. (Continua a leggere dopo la foto)

Cos’è l’amiloidosi, la malattia di Oliviero Toscani: i sintomi

Che cos’è l’amiloidosi di cui soffriva Oliviero Toscani, scomparso oggi a 82 anni? La risposta a questa domanda arriva dal sito msdmanuals.com, su cui si legge che “l’amiloidosi è una rara malattia nella quale proteine che hanno assunto una configurazione anomala formano fibrille amiloidi che si accumulano in vari tessuti e organi, causando talvolta disfunzione d’organo, insufficienza d’organo e la morte del soggetto”. L’amiloidosi talvolta può risultare difficile da diagnosticare, perché determina problemi molto diversi tra loro e molti di essi sono causati anche da altre malattie. Il trattamento, come riporta msdmanuals, per ridurre o controllare i sintomi e le complicanze dell’amiloidosi può migliorare la qualità della vita per i soggetti affetti da tutte le forme di amiloidosi. Trattamenti specifici per rallentare o arrestare la formazione di amiloide possono essere utili in alcune forme di amiloidosi.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”