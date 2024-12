Coppa Italia, Noslin affonda il Napoli e fa volare la Lazio ai quarti di finale

Lazio-Napoli 3-1, Noslin affonda gli azzurri di Conte con una tripletta e fa volare i biancocelesti ai quarti di finale di Coppa Italia. Per il quarto anno consecutivo, il Napoli esce agli ottavi di Coppa Italia, stavolta sconfitto 3-1 dalla Lazio all’Olimpico. Protagonista assoluto Tijjani Noslin, autore di una tripletta, che ha trascinato i biancocelesti al successo.

La Lazio ha imposto subito il proprio gioco, trovando un rigore al 20’ per fallo su Pedro, ma Zaccagni si è fatto ipnotizzare da Caprile. Il vantaggio è comunque arrivato al 31’: sugli sviluppi di un corner di Tchaouna, Gigot ha fornito un assist di testa per Noslin, che ha insaccato indisturbato. Il Napoli ha reagito con carattere e al 36’ ha trovato il pareggio grazie a una combinazione tra Neres e Simeone, con l’argentino rapido a ribadire in rete dopo la respinta di Mandas.

La gioia dei partenopei è però durata poco: al 41’ Noslin ha riportato avanti la Lazio, finalizzando con freddezza una splendida azione corale orchestrata da Hysaj, Zaccagni e Pedro. L’olandese ha poi chiuso i conti al 50’, sfruttando un cross preciso di Zaccagni per siglare il 3-1.

Da quel momento, la Lazio ha abbassato i ritmi e amministrato la gara con sicurezza, mentre il Napoli non è mai sembrato in grado di riaprire il match. Nemmeno l’ingresso tardivo di alcuni titolari ha cambiato l’inerzia della partita. La Lazio avanza così ai quarti di finale, dove attende di conoscere l’avversaria tra Inter e Udinese.