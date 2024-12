Coppa Italia, le probabili formazioni di Lazio-Napoli: Baroni tra emergenza e turnover

Lazio-Napoli probabili formazioni del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia che si gioca stasera alle 21 all’Olimpico di Roma. La Lazio si prepara al primo atto della doppia sfida contro il Napoli, affrontandolo negli ottavi di Coppa Italia prima del nuovo incrocio in campionato. Il tecnico Maurizio Sarri, ancora alle prese con diverse assenze, cerca soluzioni affidandosi a un mix di titolari e seconde linee. Ecco la situazione in vista del match.

Difesa rimodellata per la Lazio

In porta spazio a Christos Mandas, che potrebbe rilevare Provedel come accade spesso nelle competizioni europee e di coppa. In difesa, oltre alla certezza rappresentata da Luca Pellegrini sulla fascia sinistra, la retroguardia sarĂ completata da Marusic, Gigot e Patric. Ancora assente Nuno Tavares, che potrebbe essere recuperato per il prossimo impegno di campionato.

L’assenza di Vecino e la squalifica di Rovella in Serie A costringono Sarri a utilizzare quest’ultimo dal primo minuto in coppa. Al suo fianco, favorito Guendouzi rispetto a Dele-Bashiru, con l’obiettivo di dare solidità e dinamismo in mediana. Nel reparto offensivo, confermati Zaccagni sulla sinistra e il Taty Castellanos come centravanti. A destra, il giovane Tchaouna sembra in vantaggio su Isaksen, mentre sulla trequarti si candida un veterano come Pedro per partire dall’inizio.

Napoli con qualche seconda linea

Il tecnico Antonio Conte sembra intenzionato a concedere spazio a chi ha avuto meno minuti finora. Caprile difenderĂ i pali, con una difesa a quattro composta dagli esterni Di Lorenzo e Spinazzola, mentre al centro agiranno Juan Jesus e il giovane Rafa Marin.

A centrocampo spazio alla fisicitĂ e alla creativitĂ di Folorunsho e Gilmour, mentre in attacco ci sarĂ Giovanni Simeone come riferimento centrale. A supportarlo, un terzetto offensivo composto da Raspadori, schierato trequartista, e gli esterni Ngonge e David Neres.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Romagnoli, Gila, Dele-Bashiru, Castrovilli, Basic, Akpa Akpro, Isaksen, Noslin, Dia. All.: Baroni.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: Conte.

