Conference League, San Gallo-Fiorentina: le probabili formazioni

San Gallo-Fiorentina probabili formazioni del match di Conference League che vedrà i gigliati impegnati stasera alle 18:45 in trasferta in Svizzera. La Fiorentina affronta oggi la prima trasferta stagionale in Conference League, con l’obiettivo di continuare il buon momento dopo il 2-0 contro il The New Saints e il travolgente 6-0 in campionato contro il Lecce.

La squadra di Raffaele Palladino è ospite del San Gallo, che arriva da una pesante sconfitta per 6-2 contro il Cercle Brugge nel primo turno. I viola puntano a consolidare la loro posizione nella corsa agli ottavi di finale, mentre il San Gallo cercherà di ottenere i primi punti della competizione. Gli svizzeri dovrebbero schierarsi con un 4-3-1-2, con Ati in porta, Faber, Diaby, Vallci e Okoroji in difesa, e Quintillò, Gortler e Witzig a centrocampo. Toma agirà sulla trequarti, dietro le punte Guebbels e Akolo.

Palladino opterà per un ampio turnover nel 4-2-3-1: Terracciano sostituirà De Gea in porta, Martinez Quarta sarà affiancato da Moreno in difesa, con Kayode e Biraghi terzini. A centrocampo Richardson e Bove, mentre Beltran sarà trequartista, supportato sulle fasce da Ikoné e Sottil. Kouamé guiderà l’attacco, in assenza di Kean e Gudmundsson.

San Gallo (4-3-1-2): Ati; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Quintillò, Gortler, Witzig; Toma; Guebbels, Akolo.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi; Bove, Richardson; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

Leggi anche: