Conference League, San Gallo-Fiorentina 2-4. Dopo la paura, una bella vittoria per i viola

Conference League, la Fiorentina è impegnata in Svizzera contro il San Gallo. La squadra di Palladino, in questo inizio stagione, è una squadra imprevedibile, capace di grandi risultati, come la vittoria sul Milan o il 6-0 sul Lecce, ma anche di alcuni inspiegabili cali di tensione. Purtroppo, nel primo tempo in Svizzera, di fronte a un vivace San Gallo, i viola appaiono molti distratti in fase difensiva. Mentre in attacco riescono a creare solo fino ai 16 metri, sbagliando poi troppo al momento dell’ultimo passaggio.

Ed è proprio un difesa mal schierata a costare caro ai gigliati, che subiscono gol da Mambimbi, giocatore molto fastidioso per la difesa guidata da Martinez Quarta (non proprio impeccabile nell’occasione): in 30′ l’attaccante degli elvetici segna un gol, ne sfiora un altro e impegna Terraciano con un gran tiro. Nel finale di tempo, finalmente la Fiorentina sembra riprendere un po’ le misure e si mette meglio in campo, tira tre volte in porta ma il risultato non cambia. Si va al riposo sull’1-0 per gli svizzeri. Un risultato pesante per la Fiorentina che ha già perso l’ultima partita disputata nella competizione.

Conference League, gran secondo tempo della Fiorentina

All’inizio del secondo tempo Palladino inserisce Comuzzo al posto di Moreno. I viola cominciano molto convinti, creano una bella occasione con Sottil e a collezionano calci d’angolo. Dopo 5 minuti proprio sulla battuta di un corner Martinez Quarta si fa perdonare l’errore sul gol del San Gallo e segna di testa. La Fiorentina è una squadra trasformata, e dopo qualche minuto la ribalta con un gol di Ikoné su splendida imbeccata di Bove. La partita sembra in discesa, invece i gigliati sbandano di nuovo e si fanno riprendere sul 2-2 su un’azione da calcio d’angolo.

Palladino fa entrare Cataldi e Beltran e pochi istanti dopo Ikoné rimette le cose a posto con un bell’inserimento sul primo palo: 2-3! All’83esimo il Mister inserisce Gosens e la mossa si rivela vincente, perché è proprio del tedesco il tap-in per il 4-2 che chiude la partita. La partita registra anche 9′ di recupero per un infortunio al volto di un giocatore del San Gallo. Dopo molti brividi, specie nel primo tempo, missione compiuta e vittoria meritata per la viola.

