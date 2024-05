Ieri, mercoledì 1° maggio 2024, ha avuto luogo a Roma al Circo Massimo, il Concertone del Primo maggio con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura e oltre dieci ore di musica dal vivo e parole. La sera si sono esibiti anche i big dell’ultimo Festival di Sanremo: c’erano Geolier e Mahmood che hanno fatto impazzire il pubblico con le loro hit. Non sono mancate le difficoltà causate dal maltempo e i colpi di scena. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, in arrivo vortice ciclonico: cosa sta per accadere

Leggi anche: Gianfranco Fini condannato: la pesante decisione del giudice

Pioggia durante il Concertone Primo maggio

Ermal Meta e Noemi hanno presentato l’evento, che è iniziato con un black out dovuto alla pioggia. Alle 15:20, appena iniziata la diretta su Rai 3, i due conduttori hanno dovuto gestire il primo problema della serata. A quel punto, i conduttori hanno cercato di prendere tempo intervistando, sul palco, Giusy Ferreri, di fronte ad un pubblico di ombrelli variopinti. Poi, per intrattenere il pubblico mentre i tecnici stavano risolvendo il problema, Ermal Meta ha cantato, insieme al pubblico, ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen. Proprio durante la sua esibizione, il cielo si è schiarito e, con 20 minuti di ritardo, i Bloom insieme a Giusy Ferreri si sono potuti finalmente esibire. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Filippo Turetta sparito da mesi e nessuno sa niente”: l’ultima teoria choc

Leggi anche: Scontro tra auto e camion in galleria: muore un altro carabiniere

Tante parole e poca musica: l’attacco di Morgan alla politica

C’è chi ha commentato l’evento lamentandosi dei troppi monologhi e della poca musica, che gli artisti hanno deciso di portare sul palco. La Rappresentante di Lista, Noemi, BigMama e tanti altri, hanno deciso di dedicare un intervento ad alcuni problemi della società. Il più dirompente è stato Morgan. Il cantante ha attaccato il mercato discografico e la politica con un brano intitolato ‘Rutti’. “Primo maggio, festa dei lavoratori, non esiste un’altra situazione in cui si vedono tutti questi ombrelli: per i politici non si fa questa cosa, si fa solo per la musica, che è più importante di quello che i politici pensano, gli artisti non sono rispettati. Il popolo lo sa che rimanere senza canzoni e senza musica è fare una vita peggiore. Noi facciamo un applauso e diciamo ai politici che facciamo musica, che la lingua italiana è la lingua della musica”. Chi ha vinto il contest dedicato agli artisti emergenti 1MNEXT?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva