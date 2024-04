“Filippo Turetta sparito da mesi e nessuno sa niente”: l’ultima teoria choc

L’omicidio di Giulia Cecchetin ha tenuto banco per mesi. La ragazza di 22 anni è stata uccisa lo scorso 11 novembre dall’ex fidanzato coetaneo, Filippo Turetta. Il giovane ora si trova rinchiuso nel carcere di Verona in attesa di processo. Del caso si è discusso tanto, sono nate petizioni e movimenti socialista, ma da qualche mese orami non se ne parla più. Sul web stanno circolando alcune teorie sconvolgenti.

Filippo Turetta sparito da mesi

Che fine ha fatto Filippo Turetta? Non si parla più di lui, dell’omicidio di Giulia e della famiglia della vittima che per mesi si è battuta per avere giustizia e creato movimenti contro il patriarcato. Negli ultimi tempi, sui social e su alcuni gruppi Whatsapp e Telegram, hanno iniziato a circolare alcune teorie complottiste in merito a quanto accaduto quest’inverno. C’è chi crede che la storia di Giulia Cecchettin e del suo killer sia un’invenzione di media e dei “poteri forti”. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)