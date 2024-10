Como-Lazio, probabili formazioni e ultime notizie: Baroni ancora senza Zaccagni

Como-Lazio probabili formazioni della partita valida per la decima giornata di Serie A, in programma alle 20:45 al “Sinigaglia” di Como. Cesc Fabregas deve rivedere la formazione titolare a causa degli infortuni tra i lariani di Van der Brempt e Sergi Roberto. Sulla fascia destra sarà confermato Goldaniga, mentre per sostituire lo spagnolo a centrocampo il ballottaggio è tra Mazzitelli e Braunoder, con il primo leggermente favorito. Audero sarà il portiere, affiancato in difesa da Moreno a sinistra e dalla coppia Kempf-Dossena al centro. Perrone agirà da regista, mentre il trio Strefezza, Fadera e Nico Paz supporterà l’unica punta Cutrone, che viene preferito nuovamente a Belotti.

Intanto la Lazio di Marco Baroni arriva a Como forte di sei vittorie nelle ultime sette gare tra campionato ed Europa League, e con pochissimi cambi nella formazione. In difesa, rientrano Lazzari e Romagnoli, ma entrambi andranno in panchina; Zaccagni, ancora debilitato da un’influenza intestinale, è in dubbio. Davanti a Provedel, la difesa sarà composta da Marusic a destra, Tavares a sinistra, e dai centrali spagnoli Gila e Patric. A centrocampo, Rovella è assente per un fastidio muscolare, quindi Guendouzi affiancherà Vecino, pur non essendo al meglio per un problema al piede. Sulla trequarti, Baroni opta per un cambio, concedendo riposo a Dia e Isaksen: Tchaouna agirà a destra, Pedro sarà il trequartista, mentre Noslin sarà confermato a sinistra, dopo il gol segnato nell’ultima partita. In attacco, spazio a Castellanos.

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Fadera, Paz; Cutrone.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos.

