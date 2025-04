Il Cagliari espugna Verona e fa un balzo decisivo verso la salvezza: male gli uomini di Zanetti

Cagliari corsaro a Verona e tre punti fondamentali per la squadra di Nicola sulla strada verso la salvezza. Vittoria meritata per gli isolani, che si sono imposti grazie a una maggiore organizzazione in tutte le parti del campo. Mentre la squadra di Zanetti ha deluso, creando pochissimo e finendo anche in 10. Restano 7 punti di vantaggio sulle terz’ultime, ma gli scaligeri si sono complicati la vita da soli.

Alla prima da titolare in stagione, Leonardo Pavoletti si prende la scena e spinge il Cagliari a un successo che mancava da 53 anni al Bentegodi. Un gol pesante, realizzato con l’istinto e la freddezza del bomber d’esperienza, e che regala ai rossoblù tre punti d’oro e un prezioso +8 sulla zona retrocessione.

Nel Verona, che non sta certo attraversando un buon momento, Paolo Zanetti cerca risposte affidandosi a Suslov alle spalle di Sarr e Mosquera. Ma i primi lampi sono tutti dei sardi: l’ottimo Adopo e Luvumbo seminano il panico sulle fasce, con Montipò costretto a un miracoloso intervento per evitare il peggio.

La gara svolta al 28′, con Suslov già out per infortunio, e con il Verona si inceppa clamorosamente. Sul cross da destra di Luvumbo, prima Coppola poi Gilardi mancano l’intervento. Ne approfitta Pavoletti, glaciale davanti a Montipò: è l’1-0 che manda in estasi i tifosi sardi.

Il Cagliari passa a Verona, balzo decisivo per la salvezza

Il Cagliari gioca sulle ali dell’entusiasmo, esercitando una continua pressione sui difensori gialloblù e sfruttando la vivacità di Marin e Adopo. Solo una punizione di Duda, spenta sul muro rossoblù, prova a svegliare un Hellas spaesato. Ma è davvero troppo poco.

Il copione cambia poco nella ripresa: il Verona prova a reagire, ma le idee sono poche e confuse. Lazovic, Lambourde, Livramento, Kastanos: Zanetti le prova tutte, passando persino alla difesa a quattro. Ma la sua è un’orchestra stonata, incapace di costruire vere occasioni.

Nel finale la frustrazione dei padroni di casa cresce, e Ghilardi, dopo un’entrata scomposta su Gaetano, si prende il rosso diretto che suggella la disfatta. E al 93′ arriva anche la beffa del raddoppio siglato da Deiola. Il Cagliari vince così 2-0 e porta a casa tre punti probabilmente decisivi nella lotta per la salvezza.

