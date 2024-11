Collasso sul palco durante l’opera: morto attore di 59 anni

Durante una rappresentazione di Canto di Natale, di Charles Dickens, il noto attore ha avuto un collasso ed è morto. Secondo quanto riportato dai media locali, stava interpretando il ruolo del gioviale Fezziwig, il mentore dell’avaro Ebenezer Scrooge. La tragedia è avvenuta domenica 24 novembre.

Collasso sul palco durante l’opera

L’attore canadese Julien Arnold è morto dopo aver avuto un collasso sul palcoscenico durante una rappresentazione di A Christmas Carol, di Charles Dickens al Citadel Theatre di Edmonton, in Canada. Arnold, che aveva 59 anni, secondo quanto riportato dall’«Edmonton Journal», stava interpretando il ruolo del gioviale Fezziwig, il mentore dell’avaro Ebenezer Scrooge. Secondo il sito web del Citadel Theatre, in questa produzione ha interpretato anche il ruolo del defunto socio in affari do Scrooge, Jacob Marley. La causa della morte non è stata annunciata.

La CBC News ha riferito che è morto a teatro “nonostante i tentativi di rianimazione” dei paramedici, secondo un portavoce dell’Alberta Health Services.

