Claudio Amendola confessa: “Ecco quanto prenderò di pensione”

Claudio Amendola, in un intervista per Il Messaggero, si è lasciato andare ad uno sfogo sulle tasse in Italia. Il famoso attore ha confessato anche quanto prenderà di pensione. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno si sarebbe aspettato che l’attore si lasciasse andare ad una confessione del genere. (Continua…)

Claudio Amendola, chi è

Claudio Amendola è un famoso attore nonché figlio d’arte in quanto suo padre è Ferruccio Amendola e sua mamma Rita Savagnone, entrambi attori e doppiatori. Ha esordito nel mondo della recitazione a diciannove anni nel ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie TV “Storia d’amore e d’amicizia”. Ha poi recitato nelle commedie italiane dei primi anni ottanta, tra cui “Vacanze di Natale”. In seguito è passato alla prima stagione di fiction italiane. Nel 1993 ha vinto anche il David di Donatello come migliore attore non protagonista per il film “Un’altra vita”.

A partire dagli anni duemila l’attore si è dedicato quasi interamente alle fiction, recitando in “48 ore” e soprattutto ne “I Cesaroni”. Ha vestito anche i panni di presentatore per “Scherzi a parte” e “Le Iene”, oltre a quelli di regista, dirigendo la commedia “La mossa del pinguino” e il film “Cassamortari”. (Continua…)

Lo sfogo sulle tasse

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Claudio Amendola si è lasciato andare ad uno sfogo sulle tasse: “Se in un anno ho guadagnato tre milioni, più della metà li ho versati felicemente in tasse. Io guadagno e pago tutto a mio nome. Tanta gente molto più ricca di me lavora facendo intestare a tante società. E così a volte mi è sembrato strano e ‘simpatico’ pagare più tasse di certa gente“. L’attore ha poi svelato quanto prenderà di pensione tra qualche anno. (Continua…)

Quanto prenderà di pensione

Sempre nell’intervista per il Messaggero, Amendola ha svelato quanto prenderà di pensione tra qualche anno: “Dopo 42 anni di lavoro e decine di milioni di euro versati, fra due anni prenderò quattromila euro al mese. Se penso che ci sono certi manager che ne prendono ottantamila. Faccio un lavoro che so fare e non ho mai guardato il telefono. Ho sempre avuto un contratto da onorare. Adesso faccio anche la regia delle fiction televisive che interpreto“.