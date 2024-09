Cinema in lutto, addio al mito indiscusso del grande schermo

Il mondo del cinema è in lutto per la morte di una leggenda del grande schermo: l’attore e produttore, figlio d’arte, si è spento lo scorso mercoledì 11 settembre nel suo ranch a Palm Desert all’età di 63 anni. Da quanto è emerso, l’uomo non si era mai completamente ripreso dopo un brutto episodio accaduto quattro anni fa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Lutto nel mondo del cinema: addio per sempre alla famosa attrice

Leggi anche: Lutto nel cinema: ci ha lasciati una vera leggenda

Morta la star del film cult “Karate Kid”

L’attore e produttore, figlia di un’altra star del grande schermo, aveva ereditato dal padre talento e phisique du role, costruendosi una felice carriera nel cinema. Iconico il suo ruolo nel film di grande successo Karate Kid nel 1984, nelle vesti di Dutch. Partecipò anche alle riprese del suo sequel, Karate Kid II – La storia continua.. nel 1986. Recitò poi in film come New York Cop (1993) e Red Line (1995) fino a far virare la sua carriera, con grande successo, nell’ambito delle corse automobilistiche.

La passione, anch’essa ereditata dal padre, fu talmente forte da portarlo a gareggiare professionalmente in eventi come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring. Inoltre, fondò un’azienda che sviluppa auto e moto ad alte prestazioni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Affari tuoi”, Paolo Fox parla dell’oroscopo e Amadeus reagisce così

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il weekend: chi sorride e chi no

Addio al noto attore, l’annuncio della famiglia

La notizia della morte dell’attore è stata diffusa dai figli, Chase e Madison, i quali hanno rilasciato una dichiarazione a Variety: “È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di nostro padre – si legge. – (…) Il suo straordinario viaggio come padre amorevole, insieme al suo incrollabile impegno verso nostra madre, ha davvero esemplificato una vita piena di amore e dedizione. La sua passione per le corse non solo ha evidenziato il suo talento eccezionale, ma è anche stata un modo per onorare l’eredità di suo padre, una testimonianza dei valori insiti in lui”. Purtroppo però, l’uomo visse anche un brutto incidente nel 2006 che interruppe la sua carriera automobilistica. Le sfortune non finirono perché nel 2020 subì un altro episodio che compromise la sua salute fino ai suoi ultimi giorni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva