Ciclone di San Valentino: scatta l’allerta meteo in queste regioni

Una forte ondata di maltempo si abbatterà su alcune regioni italiane nella giornata di San Valentino. Le temperature caleranno vistosamente e piomberemo nel vero inverno. A partire da domani, un ciclone di aria fredda proveniente dal Mar Bianco porterà gelo e neve sull’Italia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo che già nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio, interesserà diverse regioni. (Continua dopo le foto)

Meteo San Valentino, arriva il gelo in Italia

A partire dalla giornata di domani, venerdì 14 febbraio 2025, le temperature subiranno un brusco calo. Secondo gli esperti, in alcune regioni arriverà anche la neve fino in pianura al Nord e al Centro. Nelle prossime ore sono previsti forti temporali lungo le coste liguri e tirreniche, in Toscana e localmente verso il resto delle regioni centrali. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo che nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio, interesserà il Centro Italia. Allerta arancione su parte della Toscana, allerta gialla in Umbria e su alcune aree di Lazio e Toscana. Chiuse le scuole invece a Piombino, San Vicenzo, Cecina, Guardistallo, Riparbella, Castagneto Carducci, Suvereto, Sassetta, Bibbona e Campiglia Marittima. Dove nevicherà? (Continua dopo le foto)

Neve a bassa quota

La giornata di San Valentino si colorerà di bianco in Emilia e in Veneto, dove la neve cadrà fino in pianura. Specialmente nella notte tra venerdì e sabato si prevedono fiocchi da Bologna a Piacenza, probabili anche tra Padova e Rovigo. Nel pomeriggio nevicherà in collina tra Emilia Romagna e regioni centrali. Domenica il tempo migliorerà quasi ovunque: gli ultimi fiocchi cadranno al Sud e sul Medio Adriatico sull’Appennino centro-meridionale oltre i 700-900 metri. Vediamo le precisioni meteo per la giornata di domani.

