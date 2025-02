Home | Neonati sepolti, Chiara Petrolini non va in carcere: perché e cosa succede

Nuova svolta nel caso di Chiara Petrolini, la 21enne accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino di casa a Traversetolo due neonati, a poca distanza l’uno dall’altro. La ragazza non andrà in carcere. Lo ha deciso la Cassazione che ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame e disposto un nuovo giudizio. (Continua a leggere dopo le foto)

Neonati sepolti, Chiara Petrolini non va in carcere: perché e cosa succede

La 21enne, Chiara Petrolini, accusata di avere ucciso e sepolto i cadaveri dei figli appena partoriti nel giardino della sua casa di Traversetolo, in provincia di Parma, non andrà in carcere. Lo ha deciso la Cassazione che ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame e disposto un nuovo giudizio. Ora il Riesame quindi deve decidere nuovamente sulla misura cautelare. La ragazza deve rispondere di omicidio e soppressione di cadavere.

