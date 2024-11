Il caso di cronaca legato alla figura di Chiara Petrolini, la 22enne accusata di omicidio premeditato nell’ambito dell’inchiesta sul ritrovamento del cadavere e dei resti di due neonati nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove viveva con la sua famiglia, ha sconvolto l’Italia intera. In queste ore sono state pubblicate le parole strazianti dei genitori di Chiara Petrolini pronunciate poco dopo la terribile scoperta. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Petrolini, le parole strazianti dei genitori della ragazza

I genitori di Chiara Petrolini erano all’oscuro delle gravidanze della figlia. Alcuni passaggi chiave nella conversazione tra i genitori e la figlia, come riportato da Il Fatto Quotidiano, sono stati resi pubblici ieri, 17 novembre 2024, da La Repubblica. In quell’incontro, avvenuto il 19 agosto 2024 nella sala d’attesa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Parma, i genitori, appena rientrati dagli Stati Unit, si sono trovati a fronteggiare una situazione inaspettata. La prima a parlare è stata la madre della ragazza: “Tu lo sapevi? Dimmi la verità, l’hai buttato tu? Dimmi tutto per l’amor del cielo. Chi è ’sto bambino? Chiara c’entri tu? Ma stai scherzando? Ma cosa hai fatto? Chiara andiamo in galera”. All’ammissione della giovane a rispondere è stato il padre: “Ma come facevi che non avevi nemmeno la pancia? Quel sangue che ho trovato mercoledì era tuo. Ma non avevi la pancia, non ci credo. Tu stai coprendo qualcuno”. Dopo queste dichiarazione, Chiara ha risposto: “Mi sto prendendo le mie responsabilità. Non l’ho ucciso. È nato, era…cioè non sapevo cosa fare”.

