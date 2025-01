Chiara Ferragni, il 2025 comincia male per lei: l’infortunio a Capodanno

Chiara Ferragni ha deciso di iniziare il suo 2025 con una bella vacanza in Svizzera, ma purtroppo per lei c’è stato un imprevisto. L’influencer a Capodanno è rimasta vittima di un piccolo incidente domestico, che ha deciso di raccontare ai suoi numerosi followes su Instagram. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiara Ferragni infortunio a Capodanno: i fatti

Mentre sta trascorrendo le sue vacanze in Svizzera, Chiara Ferragni a Capodanno si è ritrovata protagonista di un incidente domestico. L’ex moglie di Fedez ha mostrato cosa è accaduto sui social, scatenando, però, una strana reazione tra i suoi fan e non solo. “Alla fine, cosa potevo aspettarmi da quest’anno?”, ha scritto la Ferragni sui social per raccontare come sia riuscita a rompersi il mignolo del piede durante le vacanze. Cosa le è successo? L’influencer, senza entrare troppo nel dettaglio, ha commentato: “Uno pensa che me lo sia rotto facendo sci, correndo, attività strana… no. Contro un ca**o di spigolo, nel modo più sfigato possibile. Ma d’altronde, cosa ci aspettavamo da quest’anno?”.

