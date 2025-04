Chiara e Simone uccisi dal vicino, la madre di lei rompe il silenzio

Il tragico destino di Chiara e Simone ha sconvolto una comunità intera. “Mia figlia era bellissima. E uno sconosciuto me l’ha portata via“. Con queste parole strazianti, Teresa Demartino ricorda sua figlia Chiara e il suo fidanzato Simone, entrambi vittime di un atto di violenza insensata perpetrato da Andrea Longo, un uomo con precedenti penali e problemi psichici. Le autorità avevano già notato il comportamento instabile di Longo, che da tempo tormentava Chiara con atteggiamenti ossessivi. (Continua…)

Chi erano Chiara e Simone

Chiara e Simone erano una coppia amata e rispettata, descritti da chi li conosceva come “due ragazzi bellissimi” con un futuro promettente. Si erano incontrati un anno prima, lavorando insieme in una ditta a Beinasco, dove anche la madre di Chiara era impiegata. “Simone era un ragazzo speciale“, racconta Teresa, ricordando come tra loro non ci fosse mai stata una lite. Tra i ricordi più dolci della coppia, una fotografia scattata durante una vacanza a Ibiza, simbolo del loro amore e dei loro progetti.

Il sogno di Chiara e Simone era di costruire una vita insieme: “Il 20 maggio si sarebbero trasferiti a Rivalta“, rivela Teresa. “Poi volevano sposarsi e Chiara desiderava tanto avere dei figli“. Un futuro che sembrava già delineato, spezzato prematuramente dalla presenza inquietante di Longo, che la madre di Chiara definisce “una persona disturbata“. La madre di Chiara rivela anche l’ossessione di Longo per la figlia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)