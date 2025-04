“Lo abbiamo trovato così”. Chi l’ha visto, il drammatico annuncio di Sciarelli a fine puntata. Un tragico epilogo si è consumato nelle acque del fiume Santerno, dove è stato ritrovato il corpo di un uomo, portando alla luce una storia di scomparsa e dolore che ha colpito profondamente una comunità. Il ritrovamento è stato segnato da un misto di speranza e disperazione, sentimenti che si sono intrecciati nei cuori di chi ha seguito la vicenda fin dal suo inizio. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’apprensione per la scomparsa, poi la tragica svolta

Era il 2 febbraio quando Daniele, un giovane padre di quattro figli, è scomparso senza lasciare traccia. La sua famiglia, colma di angoscia, non ha mai smesso di cercare risposte, lanciando appelli disperati attraverso i media e i social network. La loro determinazione è stata sostenuta anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?", che ha portato il caso all'attenzione nazionale. Tuttavia, il destino aveva in serbo un capitolo amaro da scrivere.

L’annuncio a “Chi l’ha visto”: identificato il corpo di Daniele

Il corpo, scoperto da un passante nel fiume, è stato identificato come quello di Daniele, confermando i timori più oscuri. Le autorità, intervenute prontamente sul posto, hanno avviato le indagini per determinare le cause di questo tragico evento. Gli inquirenti, guidati dal pubblico ministero Marco Imperato, hanno escluso per il momento il coinvolgimento di terzi, basandosi su elementi preliminari che non mostrano segni evidenti di violenza.

