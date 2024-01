“Che farò fuori dal GF”. Perla Vatiero fa una rivelazione su Greta e Mirko: è bufera

Durante le confessioni notturne Perla Vatiero ha confidato a Letizia, Giuseppe e Paolo cosa farà una volta che il Grande Fratello sarà finito. La gieffina ha parlato del suo rapporto con Greta Rossetti all’interno della casa, specificando che non sarà lo stesso che avrà fuori. La Vatiero ha poi commentato l’atteggiamento assunto dalla Rossetti nei confronti di Sergio, il quale le ha confessato di essere interessato a lei. Le parole di Perla non sono piaciute al mondo social che l’hanno criticata e si sono chiesti il perché di tanto interesse verso una persona con la quale non avrà nessun rapporto fuori dal reality.

Perla fa una rivelazione su Greta

All’interno della casa del Grande Fratello, Perla e Greta hanno imparato a convivere ed instaurare un rapporto civile nonostante siano state entrambe protagoniste del triangolo con Mirko Brunetti. Durante la notte, confidandosi con Letizia. Paolo e Giuseppe, la Vatiero ha espressamente fatto sapere che fuori dalla casa non avrà nessun contatto con Greta, soprattutto se dovesse esserci anche Mirko: “Io non ci potrei mai avere un’amicizia esterna con lei. Qui viviamo in una vita non reale, in cui per forza vuoi o non vuoi devi condividerci delle cose. Però se io penso all’esterno, lei non può essermi amica. Io non posso uscire e frequentarmi con lei, sarebbe folle. Che farò fuori? Voi magari organizzate una cena e siamo in venti, io posso venire una volta e poi finisce lì. E sarebbe strano perché in una cena di gruppo ci potrebbe stare anche Mirko e magari io quelle situazioni le eviterò pure. Mi dico ‘no non vengo ed evito, mi mette ansia stare in un posto tutti e tre’.”

Poi la Vatiero ha continuato: “Perché fuori è la vita reale, mica voglio vedere tutti. Da persona lucida, se si organizza una cena e siamo tutti e c’è lei posso farla una volta, ma non so cosa mi dice la testa, magari non me la faccio e non vengo. Però se ha bisogno qui dentro di un consiglio io ci sono. (continua dopo la foto)

Perla ha poi commentato il comportamento di Greta al corteggiamento di Sergio: secondo lei, infatti, la ragazza non dovrebbe dargli corda, visto che non è interessata ma concentrarsi più sulle amicizie: “Lei qui dentro ad oggi vuoi o non vuoi ha Monia, Letizia, ci sono io, in modo strano ma ci sono. Io fossi in lei sfrutterei più questo che altro… Io penserei più all’amicizia che altro. meglio questi rapporti che un interesse scemo che magari nemmeno va avanti. Io fossi in lei non avrei interesse nel fatto che piaccio ad una persona. Monia ha detto che Greta ha messo un punto interrogativo su Sergio. Io nemmeno il punto interrogativo metterei. Al posto suo io non sarei mai rimasta sola con lui come ha fatto adesso“. (continua dopo la foto)

Ma Perla perchè si mette in mezzo nei fatti di Greta? Non aveva detto di non esserle nemmeno amica?



mi sta dando tanto di disperazione#grandefratello #sergetti — 𝓡𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂🌬️ (@ImGiorgiaguys) January 17, 2024

I commenti social

Il mondo del web non la pensa come Perla e si chiede il perché la ragazza continui a guardare e giudicare il comportamento di una persona che fuori dalla casa del GF non ha nessuna intenzione di frequentare. In fondo, come dargli torto?