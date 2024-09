Champions League Milan-Liverpool, dopo aver finalmente conquistato la prima vittoria stagionale contro un modesto Venezia, è già tempo per il Milan di concentrarsi sul Liverpool. Stasera inizia la nuova edizione della CL, e i rossoneri la inaugurano con una sfida di altissimo livello, che rievoca le leggendarie notti europee del passato: a San Siro arriveranno i Reds di Arne Slot, reduci da una sorprendente sconfitta in Premier League contro il Nottingham. Van Dijk e compagni cercheranno subito di riscattarsi dal passo falso di Anfield e si preparano a mettere in difficoltà i rossoneri.

Quali saranno le scelte di Fonseca? In difesa resta da sciogliere il dubbio tra Emerson Royal e Calabria, con il capitano che ha recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a saltare la gara contro il Venezia. In attacco, come confermato dallo stesso tecnico portoghese in un’intervista a Sky, il titolare sarà Morata. Per il resto, si punta sulla formazione titolare abituale: Tomori torna al centro della difesa, completando il reparto con Pavlovic e Theo Hernandez.

A centrocampo, la presenza di Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders non è in discussione: sarà poi Fonseca a decidere se assegnare maggiori compiti offensivi a Loftus-Cheek o all’olandese. In attacco, gli insostituibili Pulisic e Leao, freschi di una grande prestazione contro il Venezia, supporteranno Morata, schierato come punta centrale. Non sarà della partita Luka Jovic, escluso dalla lista UEFA presentata a inizio settembre.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All.: Slot.