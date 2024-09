Milan-Venezia 4-0, la quarta giornata di Serie A porta la prima vittoria ai rossoneri con Fonseca in panchina. Partita messa in discesa da un gol velocissimo di Theo, realizzato anche grazie alla papera del portiere dei lagunari, e poi consolidata da altre tre reti nel primo tempo, di cui due su rigore. Si sono visti anche sprazzi di bel gioco ma il risultato ottenuto con il Venezia, attuale cenerentola della Serie A, non deve illudere: il Milan ha dimostrato di non avere ancora quell’equilibrio necessario ad affrontare sfide con avversari di maggior caratura.

E’ stato tutto fin troppo semplice per i rossoneri a San Siro. Hanno sbloccato la partita dopo soli 2 minuti con Theo Hernandez, grazie a un errore di Joronen, e hanno raddoppiato già al 16′ con Fofana, su azione da calcio d’angolo. Tra il 25′ e il 29′, hanno ottenuto due rigori consecutivi che hanno chiuso la partita in meno di mezz’ora: il primo trasformato da Pulisic, il secondo da Abraham. Nel secondo tempo hanno gestito il vantaggio, anche con un uomo in meno dopo l’espulsione di Nicolussi Caviglia. Ora arrivano il Liverpool e poi il derby: due partite chiave per dimostrare che questo è il vero Milan.