Champions League 2024-2025. Da quest’anno cambia la formula della vecchia Coppa dei Campioni. Il motto è sempre lo stesso “più partite, più spettacolo”. La competizione sarà allargata a più squadre, non a caso l’Italia porterà ben cinque rappresentanti. Tante novità a partire dal sorteggio, che si terrà oggi alle 18 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. (Continua…)

Leggi anche: Cristiano Ronaldo annuncia il ritiro dal calcio: ecco la data

Leggi anche: Szczesny, l’ex portiere della Juve lascia il calcio: “Il mio cuore non è più pronto”

Champions League 2024-2025, tutte le novità su sorteggio, regolamento e calendario

Cambia la formula della UEFA Champions League. Da quest’anno ci saranno 36 squadre, non più 32, e ci sarà un girone unico con all’interno quattro gironi virtuali. Ogni squadra affronterà otto diverse rivali e anche le fasce perderanno di “valore”, visto che una squadra da prima fascia, come ad esempio l’Inter, dovrà sfidare almeno altre due squadre di prima fascia. I punti fatti in questi gironi “virtuali” saranno conteggiati nel girone unico e la classifica finale comporrà le qualificate agli ottavi. Le prime otto andranno di diritto agli ottavi, mentre tutte le altre, dalla nona alla ventiquattresima, saranno impegnate negli spareggi che decreteranno le altre otto squadre che andranno agli ottavi.

Il sorteggio, che si terrà oggi, giovedì 29 agosto 2024, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo, non sarà più “manuale” con le palline, ma fatto a computer, come avviene anche con il calendario della Serie A. La finale è prevista per il 31 maggio. L’Italia quest’anno porta ben cinque squadre: Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta.