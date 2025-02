“C’è posta per te”, choc tra Veronica e Angelica: alta tensione tra madre e figlia

“C’è posta per te”, ieri sera è andata in onda su Canale 5 un altro emozionante appuntamento con il programma di Maria De Filippi. Tra le protagoniste della puntata ci sono state anche Veronica e Angelica, madre e figlia con dei trascorsi dolorosi. Il capitolo dedicato alla loro storia ha scosso profondamente il pubblico per il suo esito totalmente inaspettato.(Continua a leggere dopo la foto…)

“C’è posta per te”, la puntata di ieri

Durante la puntata di ieri di “C’è posta per te”, Maria De Filippi ha accolto in studio Veronica, madre di una ragazza di nome Angelica. La conduttrice ha cominciato a raccontare la sua storia che inizia come tante altre. La donna, ancora giovanissima, si era innamorata di quello che riteneva essere l’uomo perfetto (il suo datore di lavoro) costruendo con lui una famiglia. Nel tempo, tuttavia, Veronica si è resa conto di non provare più gli stessi sentimenti per lui. Dopo quattro anni dalla nascita della loro figlia Angelica, Veronica ha preso la decisione di andare via di casa per non fare più soffrire il marito e cercare una nuova vita. Non avendo le stesse possibilità economiche dell’uomo, tuttavia, la donna avrebbe preferito lasciare la piccola con lui per non farle un torto e non privarla di nulla. Ciò che è stato raccontato successivamente ha spezzato il cuore degli spettatori. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’allontanamento tra madre e figlia

Maria De Filippi ha continuato a raccontare la storia di Veronica, apparsa sempre più emozionata e in difficoltà nello studio di “C’è posta per te”. Secondo la sua versione, la donna avrebbe avuto sempre meno possibilità di vedere e incontrare la figlia, una situazione resa ancora più difficile dal fatto di avere una posizione economica non in grado di poterle offrire qualcosa di più durante gli incontri. Questo ha finito per allontanare inesorabilmente la ragazza dalla madre che oggi soffre la sua assenza. Angelica, a detta di Veronica, è anche condizionata dal fatto di non voler deludere il padre e la sua nuova compagna, finendo per raffreddare i rapporti con la sua stessa madre. Maria De Filippi ha quindi chiamato in studio Angelica per un confronto faccia a faccia tra madre e figlia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva