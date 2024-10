Home | “Sangiuliano non è stato l’unico”: Boccia, la voce che ribalta tutto

Caso Sangiuliano, la nuova voce su Maria Rosaria Boccia ribalta tutto. Secondo la testimonianza, la donna avrebbe utilizzato uno specifico modus operandi con il Ministro: una “tattica” poco limpida se così si può chiamare, utilizzata anche con un altro uomo con il quale aveva avuto una relazione. Se confermati, questi rumors stravolgerebbero l’attuale narrazione che la 41enne sta portando avanti con convinzione sull’intera vicenda. Vediamo nel dettaglio la ricostruzione di quanto emerso.(Continua a leggere dopo la foto…)

Caso Sangiuliano, emergono nuovi dettagli

Sono settimane che il Paese si chiede quali siano i veri contorni della vicenda nata nelle schiere del governo di Giorgia Meloni e che ha visto protagonisti il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e l’organizzatrice di eventi Maria Rosaria Boccia. Dopo lo scoppio del caso, che vede mischiarsi insieme politica, gossip e tanto altro, gli italiani sono in attesa di conoscere la verità per scrollarsi di dosso la spiacevole sensazione che dai vertici politici stia mancando la necessaria trasparenza per quanto riguarda nomine e spese con i soldi dei contribuenti. Ma quali sono e di chi sono le responsabilità di questo polverone? (Continua a leggere dopo la foto…)

Caso Sangiuliano, cosa è successo davvero

Da quando Sangiuliano e Boccia – oltre alle tante altre persone coinvolte più o meno indirettamente – si sono rimbeccati a suon di interviste pubbliche e smentite sui social, i cittadini sono sempre più confusi e le dichiarazioni e i lasciati intendere non coprono tutta la verità. Nell’attesa che quest’ultima emerga, tuttavia, ci sono alcune fonti che si sono espresse per fare luce sulla figura di Maria Rosaria Boccia. Il nodo dello scandalo sarebbe la mancanza di trasparenza del ruolo (e di nomina) di quest’ultima, spesso presente a fianco del Ministro della Cultura durante gli eventi e meeting importanti (e conseguente accesso a documentazione e informazioni organizzative).

Ad aggiungersi a questo ci sarebbe poi la presunta implicazione affettiva o sentimentale tra Sangiuliano e Boccia; una relazione che sembra confermata da entrambi, seppure i contorni rimangano poco definiti. Ora, una nuova testimonianza pubblicata sulle pagine de “La Verità” potrebbe raccontarci qualcosa di più su come Boccia sia riuscita ad entrare nello staff del Ministro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva