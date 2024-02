Le 5 case più lussuose dei calciatori: dai mega garage alle piscine in oro

“Perchè loro c’hanno tutto: le donne, la ricchezza, la bellezza, la salute e poi c’hanno le chiavi per gli appartamenti, i pianoforti, le cassaforti…“, così diceva Marco Messeri nel film “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi. Il personaggio di Messeri si riferiva in quel caso ai ricchi, spiegando come lui avrebbe volentieri scambiando la sua vita per la loro. E nella categoria dei ricchi non possiamo che inserire i calciatori, soprattutto oggi che guadagnano fior fior di quattrini. E loro, come diceva Marco Messeri, hanno proprio tutto: le donne, le auto e soprattutto le case. Durante la carriera scelgono soluzioni più comode, ma pur sempre lussuose, visto che sono soggetti a continui spostamenti. Quando terminano la carriera, invece, quasi sempre comprano un attico o una mega villa dove trascorrono il resto della loro vita nel lusso e nello sfarzo. (Continua…)

Case calciatori, le 5 più belle e lussuose

Come dicevamo nel cappello iniziale, quasi tutti i calciatori, soprattutto quelli che hanno appeso le scarpette al chiodo, possiedono una casa abbastanza sfarzosa. Chi un attico, chi una mega villa, insomma è difficile trovare qualcuno che abbia solamente un monocamera. Poi c’è chi ama il lusso e lo sfarzo e chi invece preferisce la semplicità, ma i metri quadrati sono quasi sempre molto elevati. C’è chi inoltre decide di restare nella propria terra d’origine o dove ha costruito l’intera carriera e chi invece decide di spostarsi per vivere in tranquillità. Spesso, infatti, le case dei calciatori vengono prese d’assalto dai tifosi alla ricerca di una foto o di un autografo.

In questo articolo cercheremo di individuare le cinque case più belle dei calciatori. Vi anticipiamo che è stato un lavoro difficile, perchè molti di loro possiedono mega vile molto lussuose e scartarle è stato davvero un colpo al cuore. Le prime cinque posizioni, però, rispecchiano al massimo il concetto di bellezza e soprattutto di sfarzo. Non a caso appartengono a calciatori che nel corso della loro carriera hanno fatto parlare di loro, soprattutto per il talento e per i successi ottenuti in campo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)

