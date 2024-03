Carlo Ancelotti, la notizia choc: cosa rischia e perché

È arrivata una notizia terribile su Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid ed ex allenatore di Milan, Juventus e Napoli. Il tecnico sarebbe finito sotto accusa e adesso rischierebbe molto. Non è di certo una buona notizia per l’attuale allenatore del Real Madrid, che stasera sarà impegnato nel match di Champions League. (Continua…)

Chi è Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti è stato un calciatore di ruolo centrocampista e oggi è un tecnico super blasonato. Da calciatore ha vinto tre scudetti, quattro Coppe Italia, due Coppe dei Campioni, due Coppe intercontinetali, due Supercoppe europee e una Supercoppa italiana. Come da calciatore, così da allenatore ha praticamente vinto tutto. È infatti uno dei tecnici più vincenti di sempre.

È l’unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto il titolo nei cinque principali campionati europei, il solo ad aver vinto la UEFA Champions League per quattro volte, nonché l’unico allenatore ad aver partecipato a cinque finali della massima competizione europea per club. Detiene inoltre il record di successi in Supercoppa UEFA (4), in UEFA Champions League (119) e nelle competizioni UEFA per club (9).

Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia choc su di lui. L’annuncio ha lasciato tutti a bocca aperta. Il famoso allenatore rischia grosso. Ancelotti, infatti, sarebbe finito sotto accusa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)