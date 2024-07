Home | Camion della spazzatura si rovescia in autostrada: traffico bloccato

Traffico in tilt, file chilometriche sull’autostrada A1 nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio. Un camion dell’immondizia si è ribaltato e i rifiuti hanno invaso la carreggiata. Il mezzo pesante viaggiava verso Nord quando è avvenuto l’incidente per cause ancora ignote e su cui indaga la polizia stradale.

Leggi anche: Tragedia in autostrada, impatto violentissimo tra auto: chi è la vittima

Leggi anche: Speranze finite, ritrovato il corpo del 17enne scomparso in Italia

Camion della spazzatura si rovescia in autostrada

Si è ribaltato nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio 2024 lungo l’autostrada A1, nel tratto fra San Vittore del Lazio e Cassino nel Frusinate, un camion che trasportava rifiuti in direzione nord. È bastato un attimo: il tir si è appoggiato al guardrail con il fianco sinistro e l’immondizia è finita sull’asfalto. Usciti dalla copertura in plastica, i rifiuti sono finiti tutti sulla carreggiata opposta, occupando poco più di un’intera corsia. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Malore durante la partita, Lorenzo si accascia e muore a 24 anni

Traffico bloccato fino a stamattina

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma le dinamica del sinistro non sono ancora chiare. L’autista del tir, che non ha riportato gravi ferite, è stato trasportato al ‘Santa Scolastica’ di Cassino. File lunghe chilometri per i viaggiatori diretti verso sud, bloccati da cumuli di sporcizia.

Sul posto, non appena allertati sono arrivati gli agenti della sottosezione A1 di Cassino della Polizia stradale e i vigili del fuoco. L’intervento per liberare la strada è stato lungo e complesso. Dal pomeriggio di ieri fino alla prima mattina di oggi, venerdì 12 luglio 2024, il traffico è rimasto bloccato. Solo dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, della società Autostrade e con il supporto della Polizia Stradale nella gestione del traffico, la viabilità è tornata alla normalità.