Camila Giorgi ha detto addio al tennis all’improvviso, lasciando tutti sorpresi e molte polemiche. Dopo giorni di silenzio e l’assenza dai social, ha finalmente rotto il silenzio durante un’intervista a Verissimo su Canale 5, dove ha spiegato i motivi della sua scelta e ha respinto le speculazioni che sono circolate riguardo alla fine della sua carriera: “Non sono sparita, volevo solo cambiare vita e non tornerò a giocare”.

Le parole di Camila Giorgi sull’ipotesi della sua fuga all’estero: “Non è stata una fuga, mi ero trasferita in America.” #Verissimo pic.twitter.com/YG8u35v9fl — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 6, 2024

Tra le voci più insistenti, alcune ipotizzavano che il ritiro improvviso di Camila fosse legato a questioni fiscali: “Non è vero – ha chiarito -. Mi è dispiaciuto che si dicesse che ero scomparsa, ma sono sempre stata un po’ enigmatica. Avevo informato la WTA, non sono sparita. Volevo lasciare il tennis da anni, la vita da tennista è molto impegnativa. Ci sono stati momenti in cui smettevo per qualche mese, ma poi tornavo a giocare. Quella mattina, però, ho deciso definitivamente e l’ho comunicato a mio padre, che mi ha sempre sostenuta in tutte le scelte”.

Riguardo alle voci sulla sua situazione economica, Camila è stata molto chiara: “La mia famiglia non era al corrente dei problemi, la gestione finanziaria era affidata ad altre persone. Anche mio padre è stato vittima di chi non ha svolto correttamente il proprio lavoro. Quando ho firmato per lasciare il tennis, ho scoperto molte cose. Abbiamo cambiato collaboratori e ora è tutto in ordine. Non siamo fuggiti dall’Italia per questioni fiscali, ho scelto di trasferirmi a Miami per vivere lì”.

Inoltre, Camila ha toccato la questione delle accuse riguardanti le false vaccinazioni anti-Covid: “L’udienza è fissata per novembre – ha detto a Verissimo -, solo dopo potremo parlarne meglio. Mi ha sorpreso molto la dottoressa, mi fidavo di lei. La puntura l’ho fatta, e mi ha dato il Green Pass. Ho scoperto solo dopo che non era il vaccino per il Covid, e poi l’ho rifatto”.

Una cosa è certa per la tennista marchigiana: il tennis non farà più parte della sua vita. “Quando chiudo una porta, non torno indietro. Mi piace ancora il tennis, adoro guardarlo, ma per ora voglio viaggiare. Un giorno tornerò a vivere in Italia. Non sono fuggita, ero solo stufa del tennis”.

Infine, Camila ha parlato del rapporto con suo padre, difendendolo dalle critiche: “È sempre stato presente per me. Ho iniziato con la ginnastica artistica, poi sono passata al tennis. Ho sempre detto a mio padre che quando avrei smesso di giocare, sarebbe stato insieme a lui. Papà padrone? No, non è vero. È la persona più aperta che io conosca. Ogni decisione la prendevamo insieme. Io non volevo giocare tanti tornei o viaggiare troppo, e lui era d’accordo. La gente ha un’idea sbagliata di lui. È molto comprensivo, è fantastico. Nello sport serve disciplina, e lui me l’ha insegnata, ma non è la stessa cosa di essere autoritario”.

