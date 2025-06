Camila Giorgi ha detto addio al tennis. Una notizia che, seppur nell’aria da tempo, ha colto molti di sorpresa per i modi e i tempi. Dopo 18 anni di carriera, la tennista italiana ha scelto di chiudere il capitolo più importante della sua vita professionale, senza clamore, senza un vero annuncio ufficiale, ma con una decisione netta: voltare pagina. L’ex numero uno d’Italia nel ranking WTA lascia il circuito tra luci e ombre, dopo un percorso fatto di talento puro, picchi notevoli come il trionfo al Canadian Open 2021, e una lunga serie di ostacoli che ne hanno frenato la continuità. Il ritiro è arrivato quasi in sordina. Poi la conferma: Camila ha scelto un’altra vita. Lontana dai tornei e dalle pressioni. Ma cosa l’ha davvero spinta a dire basta? E cosa le riserva il futuro? Scopriamo Camila Giorgi tra presente e futuro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il ritiro

Il ritiro di Camila Giorgi dal tennis ha colto di sorpresa il mondo sportivo, non tanto per l’annuncio in sé, quanto per il modo in cui è arrivato: senza cerimonie, anticipato solo da indizi e silenzi. Dopo quasi diciotto anni di carriera, la 33enne ha deciso di dire basta, mettendo fine a un percorso iniziato nel 2005 tra le Juniores. Un addio maturato dopo un ultimo periodo complicato, segnato da infortuni, risultati deludenti e da una progressiva uscita dalla top 100 mondiale, che si è concretizzata nel febbraio 2024. Il nome della Giorgi è apparso nella lista dei ritirati dell’ITIA il 7 maggio, prima della conferma ufficiale arrivata qualche giorno dopo.

Dietro la decisione, diversi fattori: dalla stanchezza mentale alle polemiche legate al Fisco italiano, fino al desiderio, più volte dichiarato, di cambiare completamente vita. Oggi Camila vive in Argentina, terra d’origine del padre, lontana dai riflettori e dalle pressioni del circuito. «Mi sono svegliata e ho detto basta», ha raccontato, lasciando intuire quanto quella scelta fosse radicata dentro di lei. Eppure, nonostante le critiche, la Giorgi lascia con un record invidiabile: è l’azzurra con la miglior percentuale di vittorie contro le top 10. Un talento a volte incostante, ma capace di picchi altissimi.

L’Isola dei Famosi

Dopo il ritiro dal tennis, Camila Giorgi ha deciso di affrontare una nuova sfida entrando nel cast de L’Isola dei Famosi 2025. Tuttavia, la sua permanenza nel reality è durata pochissimo. L’ex tennista ha spiegato di aver lasciato il programma per motivi familiari: “I miei sono in Argentina e hanno bisogno di me per problemi di salute”, ha dichiarato prima di abbandonare l’Honduras. Ma non tutti hanno creduto alla versione ufficiale. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha espresso dubbi pubblicamente, affermando che le vere ragioni sarebbero altre.

Si parla infatti di tensioni con la produzione e perfino di contatti in corso con Pechino Express. Dopo il rientro a Buenos Aires, Camila ha aggiornato i fan su Instagram, raccontando di aver perso sei chili durante il reality e di essere stata accolta con una festa a sorpresa. Ha ribadito di non voler tornare al tennis né dedicarsi al padel professionistico. Tra i suoi desideri futuri c’è la maternità, ma solo “con la persona giusta”. L’esperienza televisiva, comunque, potrebbe non essere finita: Mediaset forse le ha chiuso le porte, ma altri progetti potrebbero già essere all’orizzonte.

Il futuro

Dopo un addio silenzioso al tennis professionistico, Camila Giorgi sta attraversando una fase di profonda trasformazione personale e professionale. Il suo ritiro non è stato segnato da un ultimo match o da una cerimonia d’addio, ma da una scelta meditata, maturata nel tempo e confermata da dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi: “Quel capitolo è chiuso”. L’esperienza recente a L’Isola dei Famosi, interrotta prematuramente per motivi di salute, ha contribuito a ridefinire le sue priorità. Il calo fisico di sei chili subito in Honduras ha evidenziato lo stress vissuto, tanto da richiederle un periodo di recupero nella sua amata Argentina, dove è stata accolta con affetto dalla famiglia.

In questo nuovo scenario, Giorgi guarda avanti con lucidità. Esclude un ritorno al tennis e anche un eventuale impegno nel padel, disciplina abbracciata da molti ex sportivi. I progetti futuri non mancano, soprattutto sul piano personale: tra i suoi desideri c’è quello di diventare madre, ma solo quando troverà la persona giusta. Sul fronte televisivo, invece, resta aperta la possibilità di partecipare a Pechino Express, mentre appare più complessa un’ulteriore collaborazione con Mediaset, dopo l’abbandono del reality.

Alcuni cronisti, tra cui Gabriele Parpiglia, hanno sollevato dubbi sulle motivazioni reali del suo ritiro dall’Isola, lasciando spazio a interrogativi che l’ex tennista ha scelto di non approfondire. In ogni caso, ciò che emerge è l’immagine di una donna in pieno cambiamento: più riservata, più centrata su sé stessa, e pronta a scrivere un nuovo capitolo lontano dai campi da gioco ma ancora sotto i riflettori.

Leggi anche: