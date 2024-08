Calciomercato, Retegui conteso tra Atalanta e Juventus: la situazione

Calciomercato Serie A. Dopo Gudmundsson, in partenza per Firenze, anche Mateo Retegui può lasciare definitivamente il Genoa. L’attaccante italo-argentino è conteso tra Atalanta, rimasta orfana almeno per i prossimi sei mesi di Gianluca Scamacca, e Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic. (Continua…)

Calciomercato Serie A, Retegui conteso tra Atalanta e Juventus

Mateo Retegui potrebbe diventare oggetto di mercato nelle prossime ore. Il centravanti argentino naturalizzato italiano potrebbe lasciare definitivamente il Genoa. Retegui è conteso tra Atalanta e Juventus.

Nella squadra nerazzurra avrebbe sicuramente più spazio, visto che andrebbe ad occupare il posto lasciato vacante dopo l’infortunio da Gianluca Scamacca. Nella Juventus, invece, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. La Juventus, inoltre, sta per chiudere per Nico Gonzalez e l’arrivo dell’argentino alla corte di Thiago Motta potrebbe allontanare definitivamente Retegui. L’Atalanta, dunque, appare ad oggi favorita per acquistare l’attaccante a titolo definitivo.