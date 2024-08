Osimhen via dal Napoli o no? La situazione a 25 giorni dalla fine del calciomercato. Autore di diverse grandi stagioni con il Napoli, Victor Osimhen si è affermato come uno dei migliori attaccanti d’Europa. Mentre la scorsa stagione aveva prolungato il contratto fino al 2026 con i Partenopei, tra le parti esisteva un tacito accordo per una cessione quest’estate. Tuttavia, nulla sta andando come previsto in questa finestra di calciomercato che non sembra lasciarsi trasportare dal’attaccante 25enne.

Secondo diverse fonti, in particolare d’oltralpe e riportate da Footmercato, Osimhen avrebbe buone probabilità di restare a Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis vorrebbe cederlo e liberarsi così di un ingaggio stimato in 10 milioni di euro (più bonus) a stagione. Nonostante questa ambizione, nessuna squadra si sta affannando e nessuna proposta concreta è giunta Napoli; e il caso del nativo di Lagos comincia a provocare tensioni nella dirigenza partenopea.

Oltre ad una clausola rescissoria da 130 milioni di euro che raffredda molti ammiratori di Osi, oggi c’è da aggiungere un altra notizia. Secondo Sky Sport infatti, il Chelsea non sarebbe più interessato all’idea di ingaggiare Osimhen. Un’autentica doccia fredda, considerato che i Blues avevano già fatto approcci concreti per il nigeriano. Questo ritiro può essere spiegato da diverse ragioni. Prima di tutto, i londinesi stanno per ingaggiare Samu Omorodion dall’Atlético Madrid . Con l’arrivo del 20enne attaccante spagnolo, a Stamford Bridge non avranno bisogno di un altro attaccante.

E poi c’è Romelu Lukaku, in cima alla lista dei desideri di mister Antonio Conte, che appartiene ancora al Chelsea: con il passo indietro dei Blues su Osimhen e la non impossibile permanenza a Napoli dell’ex Lille, sfumerebbe definitivamente. Per il “9” del Napoli restano i corteggiamenti di Paris Saint-Germain, Arsenal e Arabia Saudita, tuttavia, al momento questi interessi non sono così concreti come quelli che il Chelsea poteva mostrare in passato.