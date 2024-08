Calciomercato Napoli, tre colpi in chiusura: Lukaku, Gilmour e McTominay

Calcio. Calciomercato Napoli, Manna è pronto a concludere gli ultimi affari. A centrocampo si registrano due acquisti importanti: Scott McTominay e Billy Gilmour, richiesti espressamente dal nuovo allenatore Antonio Conte. Secondo quanto riferito da The Athletic, l’accordo per il centrocampista del Manchester United è praticamente concluso. Gli ultimi dettagli sono in fase di definizione, e nei prossimi giorni McTominay dovrebbe arrivare a Napoli per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto.

Attualmente, l'entourage del giocatore sta negoziando la buonuscita con il club inglese prima del trasferimento. L'accordo tra Napoli e Manchester United prevede un'operazione da 25 milioni di euro, con la possibilità di arrivare a 30 milioni grazie ai bonus. Inoltre, il club inglese manterrà una percentuale su una futura rivendita del giocatore.

Calciomercato Napoli, Gilmour a un passo: ultimi dettagli per l’accordo con il Brighton

Calciomercato Napoli. La trattativa per l’arrivo di Billy Gilmour al Napoli sembra ormai giunta alle battute finali. Il Brighton, dopo aver alzato le richieste economiche negli ultimi giorni, ha fissato il prezzo del giovane centrocampista scozzese a 15 milioni di euro più 5 di bonus. Tuttavia, il Napoli non si è fatto scoraggiare e ha proseguito con determinazione la trattativa, pronto a chiudere l’affare per 18 milioni complessivi.

De Laurentiis è deciso a portare Gilmour alla corte di Antonio Conte, e ora restano solo da definire gli ultimi dettagli per l'accordo finale. Prima di lasciar partire il giocatore, però, il Brighton sta lavorando per assicurarsi un sostituto, condizione necessaria per dare il via libera al trasferimento del centrocampista classe 2001.

Lukaku-Napoli, ci siamo: visite mediche a Villa Stuart e poi l’arrivo in città

Calciomercato Napoli. La tanto attesa reunion tra Antonio Conte e Romelu Lukaku è ormai alle porte. Secondo quanto riportato da Sky, l’attaccante belga dovrebbe sottoporsi domani alle visite mediche a Villa Stuart, e potrebbe arrivare a Napoli già in serata. Nonostante un iniziale rallentamento dovuto a una disputa sui diritti d’immagine, la trattativa sembra finalmente sbloccata. Il Chelsea ha accettato l’offerta del club partenopeo, che prevede un esborso di 30 milioni di euro più una percentuale del 30% sulla futura rivendita del giocatore. Lukaku firmerà un contratto triennale con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione, più bonus