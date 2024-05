Calciomercato, Mourinho verso la Turchia: avrebbe detto sì al Fenerbahce. Il campionato di calcio è agli sgoccioli e le varie soscietà si preparano per la prossima stagione studiando nel minimo dettaglio le strategie da mettere in campo per il calciomercato estivo: tra le ultime novità ci sarebbe l’eventuale passaggio di Mourinho al Fenerbahce. Niente Arabia per lo Special One: secondo i media spagnoli potrebbe ripartire dalla Super Liga. (Continua a leggere dopo le foto)

Tra le novità del calciomercato estivo c’è quella di Josè Mourinho sempre più vicino alla Turchia. Dopo l’addio alla Roma con tanto di esonero, lo Special One potrebbe ripartire dal Fenerbahce di Bonucci e Dzeko. Aziz Yildirim, candidato a diventare presidente dei gialloblù, riferisce il Mundo Deportivo, avrebbe assicurato di avere già il sì dell’ex Inter e Chelsea per la prossima stagione. L’allenatore portoghese avrebbe accolto con favore la proposta pervenuta durante un recente incontro: per lui si tratterebbe della prima avventura in terra turca, precisamente la decima esperienza da allenatore. Non resta che attendere la notizia ufficiale.