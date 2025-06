Maignan, ore calde tra Milano e Londra: trattativa ai dettagli con il Chelsea

Il futuro di Mike Maignan sembra sempre più lontano da Milano. Il portiere francese, uno dei punti fermi del Milan nelle ultime stagioni, è al centro di una trattativa serrata tra il club rossonero e il Chelsea.

Calciomercato Milan, ore calde per Maignan al Chelsea

Dopo una prima offerta respinta nei giorni scorsi, il club inglese è tornato alla carica con una proposta più sostanziosa: si è parlato inizialmente di una base fissa da 15 milioni di euro, accompagnata da 5 milioni di bonus — di cui 3 facilmente raggiungibili e 2 legati a obiettivi più complessi. Tuttavia, nonostante la riflessione avviata da Via Aldo Rossi, il Milan ha preso tempo, consapevole dell’importanza strategica del suo numero uno ma anche della finestra di opportunità economica che si sta aprendo.

La determinazione del Chelsea, però, non si è esaurita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore è arrivato un rilancio che supera i 20 milioni di euro complessivi. Un segnale forte della volontà dei Blues di chiudere al più presto la trattativa, soprattutto in vista del Mondiale per Club, manifestazione alla quale il club londinese tiene particolarmente e per cui desidera avere la rosa al completo già entro i prossimi giorni.

Decisiva la volontà del giocatore

A complicare ulteriormente la posizione del Milan è la ferma volontà del giocatore. Mike Maignan, classe 1995, ha infatti espresso apertamente il desiderio di trasferirsi in Premier League. La corte del Chelsea lo affascina, e il progetto proposto dal nuovo allenatore Enzo Maresca lo ha convinto a intraprendere questa nuova avventura. Nonostante i tentativi del neo tecnico rossonero Massimiliano Allegri di trattenere il portiere, l’ex Lille ha comunicato alla dirigenza rossonera la propria intenzione di accettare la destinazione londinese.

L’accordo tra il Chelsea e Maignan è già stato trovato: si parla di un contratto pluriennale con cifre importanti, che ne consacrerebbero il ruolo di portiere titolare in un club che punta a rilanciarsi ai vertici del calcio inglese ed europeo. L’unico tassello mancante resta dunque l’intesa economica tra i due club.

La giornata di domani potrebbe risultare decisiva per la definizione dell’operazione. Calciomercato.com riferisce che vi è stata una call tra le dirigenze delle due società, segnale di un dialogo continuo e sempre più costruttivo. Le parti stanno lavorando per colmare le ultime distanze, con la concreta possibilità che si arrivi alla fumata bianca nelle prossime 24 ore.

Per il Milan si tratterebbe di una cessione pesante, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche simbolico. Maignan è stato uno dei protagonisti dello scudetto del 2022 e ha rappresentato un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Tuttavia, la sua volontà di partire e la possibilità di monetizzare una cifra rilevante — pur trattandosi di un giocatore in scadenza nel 2026 — stanno orientando le scelte della società.

