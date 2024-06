Calciomercato Milan. La società rossonera ha ufficializzato il nuovo allenatore: sulla panchina il prossimo anno siederà Paulo Fonseca. L’annuncio è arrivato sul sito ufficiale e sui canali social, accompagnato dalla parole di Zlatan Ibrahimovic. Sul mercato, invece, stallo per Zirkzee: il Milan non vuole pagare 15 milioni di commissioni. (Continua…)

Calciomercato Milan, ufficiale Fonseca: stallo per Zirkzee

È ufficiale: Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. L’annuncio è arrivato stamattina, accompagnato dalle parole di Zlatan Ibrahimovic: “Prima di iniziare voglio ringraziare Stefano Pioli per ciò che ha fatto per il Milan: parlo per la società, per la dirigenza e per me stesso, quello che ha fatto per il Milan resta nella storia. Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene, abbiamo capito cosa vogliamo e con tanti pensieri lo abbiamo scelto per la sua identità e per come vogliamo che giochi la squadra, con un gioco dominante ed offensivo. Dopo 5 anni volevamo dare qualcosa di nuovo ai giocatori. Abbiamo studiato come allena e come prepara le partite. Volevamo portare qualcosa di nuovo anche a San Siro. Fonseca era l’uomo giusto per questo. Siamo molto fiduciosi e ci crediamo tanto”.

Sul mercato, invece, stallo per Joshua Zirkzee (nel frattempo convocato dalla nazionale olandese al posto di Koopmeiners). Il Milan non vuole pagare 15 milioni di commissioni all’agente dell’olandese.