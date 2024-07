Calciomercato Milan, Moncada riapre la pista Abraham: la situazione

Calciomercato Milan. La società rossonera si è assicurata il suo attaccante: Alvaro Morata ha firmato con il Milan, ma il reparto pare non sia ancora completo. Okafar ha offerto poche garanzie lo scorso anno e Jovic appare discontinuo. Per questo resta aperta la pista che porta a Tammy Abraham, attualmente alla Roma. (Continua…)

Calciomercato Milan, la pista Abraham non tramonta

In dirittura d’arrivo la trattativa per Pavlovic, il Milan non si ferma e cerca di puntellare ancora l’attacco. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, la società rossonera cerca un’altra punta da affiancare allo spagnolo. Jovic può essere sacrificato, mentre Okafor probabilmente sarà impiegato in un altro ruolo.

Proprio per questo motivo non tramonta la pista che porta a Tammy Abraham, da sempre un pallino della società rossonera. La Roma sta per chiudere per l’attaccante ucraino Dovbyk. A quel punto potrebbe liberare il centravanti inglese. Il Milan pensa al prestito oneroso con diritto di riscatto determinato da alcuni fattori.