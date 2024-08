Calciomercato Juventus, ultime notizie su Koopmeiners, Nico e… Berardi. Ultima settimana di mercato: entro venerdì prossimo tutto sarà deciso, e per Giuntoli è una corsa contro il tempo. Il direttore sportivo bianconero è determinato a concludere gli affari su cui sta lavorando da tempo, con Teun Koopmeiners come obiettivo principale. La situazione tra Atalanta e Juventus è ormai una sfida aperta, con la Dea infastidita dal comportamento del giocatore nell’ultima settimana, compresa la vicenda dei certificati medici.

L’Atalanta spera ancora in un ripensamento dell’olandese, che potrebbe decidere di rimanere in nerazzurro, come ha fatto Dybala con la Roma negli ultimi giorni. Inoltre, il club bergamasco non vuole cedere sul piano economico, mantenendo la richiesta di 60 milioni di euro e resistendo fino alle ultime ore di mercato. Giuntoli rimane fiducioso sul buon esito della trattativa, nonostante l’Atalanta abbia rifiutato ieri un’offerta da 59 milioni di euro della Juventus.

Parallelamente, i bianconeri stanno lavorando intensamente per Nico Gonzalez, ormai sempre più vicino. La Juventus ha ritoccato l’offerta alla Fiorentina, alzandola a 32 milioni di euro più cinque di bonus, avvicinandosi ulteriormente alla richiesta del club viola. Con la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino, c’è ottimismo. Inoltre, si punta a chiudere per uno tra Sancho e Conceição.

Nel frattempo, emerge una nuova idea last minute: un possibile ritorno al passato con Domenico Berardi, un nome che è stato più volte accostato alla Juventus in precedenti sessioni di mercato. L’esterno d’attacco sta ancora recuperando da un brutto infortunio al tendine d’Achille (dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra circa un mese), ma i bianconeri potrebbero tentare seriamente l’affare. Secondo La Gazzetta dello Sport, Mbangula ha convinto Thiago Motta, e la sua permanenza cambia le strategie. Così, l’opzione Berardi torna in auge: l’attaccante neroverde potrebbe rivelarsi molto utile al progetto se arrivasse con un’operazione a basso costo, magari in prestito.

Questa soluzione potrebbe interessare anche il Sassuolo, che, dopo la retrocessione in Serie B, sente il peso dell’ingaggio del giocatore, pari a 3 milioni di euro a stagione fino al 2027. La Juventus sarebbe disposta ad aspettare il recupero di Berardi per averlo a disposizione nella seconda parte del campionato. L’idea c’è, ma resta da vedere se si concretizzerà entro la mezzanotte del 30 giugno o se “questo matrimonio” verrà rimandato ancora una volta.