Calcio. Calciomercato Juventus, ancora tre colpi per Giuntoli: i nomi in ballo. La Juve vuole creare una squadra degna di poter competere sia in Serie A che in Europa. Cristiano Giuntoli è stato chiaro nel giorno in cui Thiago Motta ha affrontato la sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus: “Vogliamo puntellare la squadra con un calciatore per reparto per dare al mister ciò di cui ha bisogno”. I profili, chiaramente, sono già stati individuati: per alcuni le trattative sono in fase avanzata, mentre per altri non mancano gli ostacoli. Partendo dalla difesa, a Torino stanno lavorando per portare Jean-Clear Todibo in bianconero. L’accordo con il giocatore è già stato trovato sulla base dei 2 milioni di euro a stagione, mentre l’ostacolo maggiore è rappresentato dal Nizza. I francesi chiedono 35 milioni di euro che la società bianconera ritiene eccessivi. (Continua a leggere dopo le foto)

Per il centrocampo occhi puntati su Teun Koopmeiners. La Juve è disposta ad aspettare e rischiare, soprattutto dopo aver ufficializzato l’addio di Rabiot. Maggiore incertezza, infine, per quanto riguarda l’attacco. Perché ai nomi di Sancho e Adeyemi si è aggiunto quello di Wenderson Galeno. Si tratta di un esterno brasiliano, ma con passaporto portoghese, in forza al Porto. C’è l’ostacolo della clausola da 60 milioni di euro, ma la Juve conta di poter quasi dimezzarne il costo grazie al fatto che i Dragoes devono fare cassa alla svelta per rientrare nei parametri del fair paly finanziario.